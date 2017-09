Trama del film Il colore nascosto delle cose

Teo Ŕ un affascinante pubblicitario in carriera. Ha una fidanzata, un'amante e un passato familiare tormentato alle spalle. Un giorno, conosce Emma, una donna non vedente, affascinante e di grande forza d'animo, che non si Ŕ mai arresa al suo handicap. Tra i due scoppia un amore travolgente e apparentemente impossibile, destinato a creare scompiglio nella vita di entrambi.

