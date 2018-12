Trama del film Il castello di vetro

Jeannette Walls, una giovane ragazza, cresce con la sorella maggiore e con il fratello e la sorella minori in una famiglia disfunzionale, costantemente in fuga dall'Fbi. Vivendo in povertà, è guidata nella crescita dal geniale e ubriacone padre, che la distrae con storie magiche che la aiutano a evadere dalla disastrosa situazione familiare e dall'egoista madre anticonformista.

