Trama del film Il capofamiglia

Il film racconta di come, durante una festa di compleanno in casa, un mago per errore trasformi l'autoritario patriarca di una famiglia egiziana in un pollo. Da questo momento in poi le cose cambiano per tutti i familiari, a partire dalla madre, che finora aveva dedicato tutta la sua vita a marito e figlio e adesso si ritrova a dover prendere il controllo della situazione e provvedere alla famiglia. Mentre cerca in ogni modo di tenere al sicuro il marito e trovare un modo per riportarlo in forma umana, la donna dovrÓ affrontare una grande trasformazione personale.

