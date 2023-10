Trama del film Il canto del pavone

Il film racconta la storia di Amila (Akalanka Prabashwara), nato in un piccolo villaggio dello Sri Lanka. Dopo che entrambi i suoi genitori sono venuti a mancare, decide di trasferirsi nella capitale, Colombo. Qui inizia a lavorare in un cantiere cinese e si prende cura di quel che resta della sua famiglia, i suoi quattro fratelli minori. Sua sorella Inoka (Maheesha Nethara) ha un problema congenito al cuore, che pu˛ essere risolto soltanto con un'operazione chirurgica molto costosa, ma soprattutto urgente nelle sue condizioni. L'intervento che potrebbe salvarle la vita deve essere eseguito in India. Mentre Amila cerca di racimolare i soldi necessari per l'operazione di sua sorella, si imbatte nella persona sbagliata al momento giusto. SarÓ questa nuova e pessima conoscenza a immetterlo nel terribile business del traffico di neonati...

