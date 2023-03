Trama del film Il cacio con le pere

Fosco e Fred (Francesco Ciampi e Luca Calvani) sono due fratelli molto diversi tra loro tanto che tra i due sembra esserci una distanza incolmabile. Ma gli imprevedibili eventi della vita e un piccolo intervento di una saggia zia riescono a portare grandi cambiamenti e a far luce su nuovi orizzonti. Fosco e Fred hanno un confronto e si ritrovano a convivere forzatamente insieme. Inizialmente i loro punti di vista, le loro aspirazioni e i loro approcci alla vita sono totalmente agli antipodi, ma il loro incontro li porterÓ a legare, a dare la parte migliore di se stessi, fino a sentirsi pi¨ felici e realizzati. Fred si riconnetterÓ non solo con se stesso, ma anche con le sue radici e ci˛ che lo circonda, mentre Fosco si sentirÓ finalmente in grado di rilanciarsi in una vita nella quale si era rassegnato a vivere senza amore.

