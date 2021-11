Trama del film Il bambino nascosto

Gabriele Santoro vive in un quartiere popolare di Napoli ed Ŕ titolare della cattedra di pianoforte al Conservatorio San Pietro a Majella. Una mattina, mentre sta radendosi la barba, il postino suona al citofono per avvertirlo che c'Ŕ un pacco, lui apre la porta e, prima di accoglierlo, corre a lavarsi la faccia. In quel breve lasso di tempo, un bambino di dieci anni si insinua nel suo appartamento e vi si nasconde. "Il maestro" ľ cosý lo chiamano nel quartiere - se ne accorgerÓ solo a tarda sera. Quando accade, riconoscerÓ nell'intruso, Ciro, un bambino che abita con i genitori e con i fratelli nell'attico del suo stesso palazzo. Interrogato sul perchÚ della sua fuga Ciro non parla. Nonostante questo, il maestro, d'istinto, decide di nasconderlo in casa, ingaggiando una singolare, e tenace, sfida ai nemici di Ciro.

Sei un blogger? Copia la scheda del film