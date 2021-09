Trama del film Benvenuti in casa esposito

Tenetevi forte. Preparatevi a ridere e a commuovervi. Sono arrivati gli Esposito! Il rione SanitÓ, dove Ŕ nato il principe della risata Tot˛, Ŕ uno dei pi¨ affascinanti e misteriosi di Napoli. Qui vive, con la sua famiglia allargata, Tonino Esposito, orfano di un boss della camorra. Tonino riceve dal clan un sussidio mensile e potrebbe vivere di rendita. Invece si intestardisce a voler imitare le gesta paterne, senza riuscirvi. PerchÚ Ŕ goffo, sfigato, arruffone, incapace di difendersi: un antieroe tragicomico e decadente, che tra incubi e visioni, ingenuitÓ e imbranataggini, ne combina di tutti i colori. In un mix esilarante tra i Cesaroni e i Soprano, uno spaccato divertente e allo stesso tempo crudele della Napoli contemporanea, cittÓ dalle mille contraddizioni e dalle tante difficoltÓ, capace per˛ di non perdere mai la speranza per un futuro migliore.

