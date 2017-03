Trama del film I called him morgan

In una notte innevata del febbraio 1972, durante un concerto in un locale di New York, il celebre jazzista Lee Morgan fu ucciso con un colpo di pistola dalla compagna Helen. L'omicidio fu uno choc per l'intera comunitÓ jazzistica e il ricordo di quell'evento inquieta ancora coloro che conoscevano i Morgan.

