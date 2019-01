Trama del film I bambini di rue saint-maur 209

I bambini di Rue Saint-Maur 209, il fllm documentario diretto da Ruth Zylberman, che ha scelto un edificio parigino di cui non sapeva nulla, il 209 di Rue Saint-Maur e indagato per diversi anni con l'obiettivo di ritrovare i vecchi inquilini del palazzo, per poter ricostruire la storia di quella che era stata una piccola comunitÓ ebrea durante l'occupazione nazista. Ha ritrovato gli ex abitanti del 209 nelle periferie di Parigi, a Melbourne, New York e Tel Aviv. Li ha filmati insieme all'edificio e alle sue pietre, riprendendoli come un organismo vivente, per poter comprendere che cosa resta delle loro vite "interrotte".

