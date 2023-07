Trama del film Hypnotic (2023)

Un detective cade in una spirale di paranoia mentre indaga su una serie di crimini che sembrano piegare la realtà in maniere misteriose e che sono collegati alla scomparsa della figlia. Aiutato da un sensitivo, si convince che lo spettro assassino che lo sta braccando sia in possesso della chiave per trovare la figlia, ma si ritrova invischiato in un complotto più grande di lui.

