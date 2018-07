Trama del film Hurricane - allerta uragano

Passati ben venticinque anni dalla morte del padre (vittima di uno dei pi¨ devastanti tornado della storia cui aveva sempre dato la caccia) Will Ŕ adesso un meteorologo del Governo americano. Si trova impegnato a studiare Tammy, un uragano che sta per arrivare sulle coste dell'Alabama e che si preannuncia essere il pi¨ violento nella storia degli USA. Gli abitanti per salvarsi si trovano costretti a scappare dalle loro case e cominciano ad evacuare la zona. Will, insieme a suo fratello Breeze e all'agente del Tesoro Casey si ritrovano soli in mezzo alla potente furia dellĺuragano. Inoltre dovranno affrontare un gruppo di rapinatori che vuole approfittare della catastrofe e compiere il colpo del secolo.

