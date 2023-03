Trama del film Headshot (2023)

La storia prende il via quando un misterioso gruppo organizza Headshot, la riproduzione di un death-match ispirato a un videogioco ma con persone in carne ed ossa. Otto gamers, con una armatura personalizzata e un fucile ad aria compressa, partecipano alla sfida, muniti di body-cam per trasmettere lo spettacolo in diretta sulla piattaforma ZZIP. Quella che sembra essere, per˛, una competizione di furbizia e azione, diventa una lotta per la sopravvivenza soprattutto quando i giocatori scoprono che tra di loro c'Ŕ un feroce assassino.

