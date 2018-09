Trama del film Happy lamento

Il cuore del film riguarda la luce elettrica, il circo, la canzone Blue Moon e le guerre tra bande di ragazzini per le strade a nord di Manila, un luogo selvaggio oltre che inaccessibile agli occhi occidentali. Blue Moon, la canzone che una volta era identificata alla voce di Elvis Presley, si riferisce a una fase della luna che in realtÓ potrebbe non apparire mai: come succede spesso con l'amore. Che a volte non accade "mai". Vediamo come il circo giunga in cittÓ con l'arrivo del presidente Trump al summit del G-20 di Amburgo nel 2017; vediamo come le guerre di strada dei bambini a Manila vadano avanti da anni; Helge Schneider appare come un "serpente umano luminoso" allo stesso modo di Annabelle: Serpentine Dance del 1895 di Thomas Edison; il mio amico drammaturgo Heiner MŘller filosofeggia sulla luna; ascoltiamo un requiem per le merci che restano invendute il sabato; vediamo la drammatica evacuazione di un circo in Russia e il tentativo di salvare gli elefanti durante la fuga dai carri armati tedeschi nel 1941; la pulizia tranquilla degli elefanti nel primo mattino Ŕ in contrasto con il nostro mondo che diventa sempre pi¨ selvaggio; la poetessa Ann Cotten appare nel ruolo di King Kong - l'eroe cinematografico che difende ci˛ che ama fino alla morte.

