Trama del film God's not dead 2 - dio non e' morto 2

L'ambientazione si sposta dal college del primo God's not dead all'aula di un tribunale, dove un'insegnante di liceo, Grace Wesley (Melissa Joan Hart), viene chiamata in giudizio per aver fatto proselitismo in classe, rispondendo alla domanda di una studentessa sulla figura storica di Cristo. Per l'accusa, rappresentata da uno dei pi¨ prestigiosi avvocati americani (Ray Whise) tale accadimento dovrÓ servire a creare un precedente finalizzato alla rimozione di ogni argomentazione di fede dai luoghi pubblici. La difesa, affidata ad un giovane avvocato di ufficio (Jesse Metcalfe), con poca esperienza ma di grande determinazione, riserverÓ numerosi colpi di scena.

Film collegati a GOD'S NOT DEAD 2 - DIO NON E' MORTO 2

