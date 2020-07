Trama del film Gamberetti per tutti

Mathias Le Goff, vice campione mondiale di nuoto, è un atleta ormai alla fine della propria carriera sportiva. Durante un'intervista televisiva rilascia una dichiarazione omofobica. L'atto suscita una netta presa di posizione nei confronti di Le Goff, che in seguito al suo gesto viene "condannato" a diventare allenatore di Les Crevettes Pailletées, una squadra amatoriale di pallavolo formata esclusivamente da atleti gay. Questi ultimi, in realtà più propensi a dedicarsi al divertimento che alla dura disciplina degli allenamenti, hanno come obbiettivo la qualificazione ai Gay Games che si svolgono in Croazia, ai quali partecipano gli sportivi LGBT più famosi a livello internazionale. Per Mathias, catapultato in una nuova dimensione, che aveva sempre osservato con pregiudizio, sarà l'inizio della scoperta di un universo insolito che sconvolgerà tutti i suoi punti di riferimento e lo porterà a rivedere le priorità della vita.

