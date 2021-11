Trama del film Frida kahlo

Documentario sulla celebre pittrice messicana che cerca di approfondire questa figura innovatrice, geniale e rivoluzionaria per il suo tempo, interrogando i suoi maggiori esperti per scoprire chi sia stata veramente Frida Kahlo. Chi si nascondeva dietro i colori sgargianti, le iconiche sopracciglia e le corone floreali? È questa la domanda da cui parte il documentario per scavare nei meandri della figura di Frida e riportare al pubblico un'immagine più privata e intima dell'artista.

