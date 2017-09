Trama del film Fottute!

La sognatrice Emily Middleton (Amy Schumer) progetta di fare una vacanza in sudamerica con il fidanzato Michael, musicista in erba in attesa di successo. Quando il ragazzo rifiuta la proposta e rompe con lei, Emily torna sconfortata dalla madre Linda (Goldie Hawn) e le sventola davanti il secondo biglietto non rimborsabile. L'esilarante sequela di guai raccontata in Fottute! comincia quando Linda, donna cauta e apprensiva, amante della vita in periferia, nonostante le riserve iniziali decide di accompagnare la figlia in Ecuador e imbarcarsi in un viaggio all'insegna dell'avventura e del divertimento. All'inizio sembra che i caratteri opposti delle due donne rendano impossibile rafforzare il legame madre-figlia, ma poi gli eventi prendono una piega inaspettata: finite nella trappola del famigerato Morgado, vengono rapite da una banda criminale e quando anche le autorità le abbandonano al loro destino, la diversità tra le due si trasformerà nella chiave per trovare una via di fuga.

