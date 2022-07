Trama del film Fly - vola verso i tuoi sogni

il film racconta la storia di Bex (Svenja Jung), una ragazza di 20 anni finita in prigione per uno sfortunato incidente. Ora che si trova in carcere, la giovane deve sottoporsi a un programma di riabilitazione molto difficile. Grazie a un'insegnante di danza, che fa lezioni nel penitenziario, Bex scopre dentro di sÚ la passione per ballo. Lei e altri giovani detenuti, aiutati dall'insegnante, riescono a formare un gruppo di danza, che permetta loro di riuscire ad affrontare meglio la vita una volta fuori dal carcere.

