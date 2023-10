Trama del film Flora and son

Flora Ŕ una madre single in perenne contrasto con il figlio Max. In cerca di un passatempo che possa impegnare le giornate del ragazzo e incanalare la sua rabbia, Flora recupera in una discarica una chitarra funzionante e la porta al figlio, non immaginando che gli scarti di qualcuno possano rappresentare la salvezza per qualcun altro.

