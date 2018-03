Trama del film Fixeur

In Fixeur, il film di Adrian Sitaru, Radu Ŕ un giornalista rumeno giovane e ambizioso che lavora come praticante in una redazione di Parigi. Quando si presenta il caso di uno scandalo internazionale che coinvolge delle prostitute minorenni originarie del suo Paese, rimpatriate dopo aver sporto denuncia, sente che potrebbe essere l'occasione per dimostrare il proprio valore e dare una svolta alla carriera. Grazie alle sue conoscenze linguistiche e del territorio, viene ingaggiato come intermediario da una televisione francese, che lo invia in Romania per indagare sulla vicenda. Radu Ŕ deciso a superare ogni ostacolo e a consegnare ai colleghi francesi quella che nel mondo del giornalismo viene definita una "buona storia". Ma il compito si rivela pi¨ complicato del previsto, sia sul piano etico che su quello organizzativo: pi¨ Radu si avvicina all'obiettivo, pi¨ si rende conto che lui stesso sta traendo vantaggio dalle giovani donne sfruttando la loro vicenda...

