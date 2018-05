Trama del film Famiglia allargata

Antoine Ormai alla soglia dei quarant'anni, è ancora pieno di energie, e la sua vita da single doc scorre spensierata tra feste folli e donne diverse ogni sera. Il latin lover francese vive a Parigi, dove da anni condivide uno splendido appartamento con il migliore amico Thomas, insieme al quale ogni weekend fa faville. Lo spensierato equilibrio di Antoine, però, viene incrinato dalla partenza di Thomas per l'estero, che decide di trasferirsi a Los Angeles. Ma l'amico ha già pensato a tutti: verrà sostituito da Jeanne (Louise Bourgoin), un metro e settanta, bionda, occhi azzurri. Insomma, un sogno per Antoine, che mentre saluta a malincuore il compagno di una vita, pregusta già l'idea di condividere l'appartamento con una donna giovane, bella e single. Antoine, però, ha cantato vittoria troppo presto, ancora ignaro che Jeanne non arriverà sola, ma insieme ai suoi due figli: Théo di 8 anni e Lou di 5. È pronto ad avere tre coinquilini in un colpo solo, due dei quali sotto i 10 anni? Reggerà il passaggio da single scatenato a pseudo-padre di famiglia? È così che, in un attimo, un sogno si trasformerà in un incubo.

