Trama del film Falcon lake

Il film vede due giovani intenti a trascorrere le vacanze estive ognuno con la propria famiglia presso il lago Quebec. Le due famiglie alloggiano in un baita, che secondo una leggenda sarebbe infestata dai fantasmi. Nonostante la differenza di età, i due ragazzi legano molto fra loro. Per Bastien quell'amicizia, però, è qualcosa di più e, sebbene Chloé sia di qualche anno più grande, lui è pronto a superare ogni timore pur di arrivare al suo cuore. È così che la vacanza si trasforma per Bastien in un momento cruciale della sua vita adulta.

Sei un blogger? Copia la scheda del film