Trama del film Evangelion: 3.0+1.01 thrice upon a time

Misato e il suo gruppo anti-Nerv Wille arrivano a Parigi, una cittÓ ormai rossa per effetto del Core. L'equipaggio dell'ammiraglia Wunder atterra su una torre di contenimento. Hanno solo 720 secondi per ripristinare la cittÓ. Quando appare un'orda di Nerv Eva, l'UnitÓ Eva 8 potenziata di Mari deve intercettarla. Nel frattempo, Shinji, Asuka e Rei vagano per il Giappone...

