Trama del film Eric clapton: life in 12 bars

"Clapton Ŕ Dio". Con queste parole scritte in giro per Londra, Eric Clapton diventa definitivamente un "guitar hero". E' senza dubbio uno delle figure pi¨ iconiche della storia della musica: l'unico ad essere inserito per ben tre volte nella Rock and Roll Hall of Fame, diciotto volte vincitore ai Grammy Award, e universalmente riconosciuto come uno dei pi¨ grandi performer di tutti i tempi.

Sei un blogger? Copia la scheda del film