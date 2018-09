Trama del film Emma peeters

Emma, una giovane attrice di trentaquattro anni alla quale nella vita non é riuscito nulla di ciò che avrebbe desiderato, comincia a pensare che forse é il caso di farla finita. Ma, proprio mentre si prepara al suicidio, incontra Alex, impiegato in un'agenzia di pompe funebri, che sebbene non riesca a dissuaderla, si rivelerà un sostegno inaspettato.

