Trama del film El practicante

Angel lavora in un'ambulanza come tecnico delle emergenze sanitarie. Dopo aver subito un grave incidente, la sua vita con la compagna Vane comincia a sgretolarsi. Ossessionato dall'idea che gli sia infedele, trasformerÓ la sua esistenza in un inferno dal quale non sarÓ facile scappare via.

Sei un blogger? Copia la scheda del film