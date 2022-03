Trama del film Dio e' in pausa pranzo

Il film racconta la storia di Ubaldo Lumaconi, un quarantenne che vive con i genitori. Quando la madre e il padre contraggono il virus, Ubaldo teme che possano infettarlo e per sua scelta si rinchiude in una stanzetta della casa, così da non aver alcun tipo di contatto con i genitori, ma anche con il mondo esterno. Nel corso di questa sua quarantena, volutamente forzata, all'interno della piccola stanza, l'uomo inizia a riflettere a lungo fino a elaborare una propria teoria un po' eccentrica riguardo il virus, che vede protagonisti anche gli zombie, e che Ubaldo ridefinisce sempre più, navigando e trovando informazioni sul web...

