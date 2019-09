Trama del film Diego maradona

Il film racconta la storia di un ragazzino povero e senza istruzione cresciuto in una baraccopoli: la sua sorprendente eccellenza lo fa diventare una stella assoluta, elargendogli ricchezze incalcolabili, fama mondiale e status degno di una divinitÓ. Tuttavia, gli mancano gli strumenti per gestire una celebritÓ simile. Ogni trionfo della sua vita sembra avere un esito disastroso, anche se di solito finisce per uscirne vincitore.

Sei un blogger? Copia la scheda del film