Trama del film Dei

Dei Ŕ la storia di un cambiamento, di una rinuncia, forse momentanea, alla terra. Un ragazzo di campagna nel suo periodo di formazione sente la necessitÓ di spostarsi verso la cittÓ, attratto dal mondo dell'intelletto e in conflitto con il mondo rurale che lo ha cresciuto. Eppure di quel mondo Ŕ ricco il suo immaginario, ma qualcosa lo spinge ad allontanarsi per crescere nel mondo che per lui Ŕ degli "Dei". Sull'attico all'ultimo piano di un palazzo di cittÓ proverÓ leggerezza affascinato dal modo di vivere di un gruppo di ragazzi "stravaganti". Tuttavia rimarrÓ in lui una profonda malinconia, una malinconia che pian piano avrÓ le sembianze di un albero di famiglia al quale scoprirÓ di essere molto legato...

Sei un blogger? Copia la scheda del film