Trama del film Crazy night: festa col morto

Cinque amiche dai tempi del college si ritrovano dieci anni dopo per l'addio al nubilato di una di loro. Nonostante la futura sposa progetti una festicciola tranquilla, un brindisi dietro l'altro, la riunione finisce per trasformarsi in un weekend scatenato a Miami. In poche ore il gruppetto macina locali, drink, piste da ballo, finché non decide come gran finale di organizzare una festa privata in una casa in affitto vicino alla spiaggia. La serata prende una piega macabra e inaspettata quando, travolto in pieno dall'abbondante Alice, lo spogliarellista noleggiato per l'occasione cade a terra morto. In preda al panico, sconvolte o ubriache per ragionare lucidamente, le ragazze fanno l'unica cosa da non fare in caso di incidente: spostare il cadavere. Non solo sparpagliano impronte digitali sui pettorali senza vita dell'aitante defunto, ma tentano goffamente di caricare il corpo in macchina e trasportarlo per la città sotto gli occhi ignari, e per fortuna alticci, dei tanti passanti. Quella cominciata come una semplice rimpatriata tra vecchie compagne di corso, diventa come da copione un'interminabile catena di disastrosi eventi.

Sei un blogger? Copia la scheda del film