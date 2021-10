Trama del film Con tutto il cuore

Un insegnante di latino e greco,molto onesto e gentile ogni giorno Ŕ costretto a subire piccoli soprusi da parte di colleghi, alunni e addirittura familiari. Questa sua condizione di "fesso", per˛, viene meno quando l'uomo subisce un trapianto di cuore. L'organo che gli viene sostituito apparteneva a un criminale, noto come "'O Barbiere".Subito dopo l'intervento inizia a manifestare atteggiamenti e caratteri diversi, se non in contrapposizione con quelli tenuti per tutta una vita

