Trama del film Club zero

Il film si svolge in un liceo privato internazionale d'Úlite. Miss Novak (Mia Wasikowska) entra a far parte dell'istituto e introduce un innovativo corso di alimentazione consapevole basato sulla restrizione, secondo il quale bisogna ridurre al minimo l'assunzione di cibo per avere una vita pi¨ salutare. Questo concetto estremo fa particolarmente presa su cinque alunni con cui lĺinsegnante stringe presto un legame esclusivo e manipolatorio. I ragazzi decidono di creare il Club Zero, un circolo molto chiuso basato sulla dottrina di Novak. I docenti dell'istituto e i genitori degli allievi non si accorgono subito di quello che sta succedendo. L'insegnante esercita liberamente la sua influenza sul gruppo e finisce per allontanare i suoi studenti dalle famiglie. Fino a quando qualcuno si rende conto che cĺŔ qualcosa che non va...

