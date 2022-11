Trama del film La california

Per diventare la donna che vorresti, qualche volta devi metterti nei panni del tuo perfetto opposto. Anche se Ŕ la persona che hai pi¨ cara al mondo, dovrai sfidarla. Se poi per cornice cĺŔ una provincia chiamata per ironia della sorte La California, facile che i suoi abitanti ôdi frontieraö si intreccino con la tua vita, e te la salvino. Una storia di formazione, con elementi thriller, si muove nella provincia emiliana. Chi era realmente Ester? La veritÓ dietro a un fatto di cronaca nera locale, dove il suicidio della ragazza viene dato per scontato. La tenacia della gemella, con la solidarietÓ di chi nel paese di La California ha sempre lottato per la giustizia, porterÓ alla rivelazione dei fatti reali.

Sei un blogger? Copia la scheda del film