Trama del film Ciao amore, vado a combattere

E' stata una modella. E' stata un'attrice. Ora Ŕ una combattente.​ New York, 2008. Dopo la dolorosa rottura con il fidanzato, Chantal scopre nella Thai Boxe l'unico modo per sfogare la sua rabbia. Alla ricerca di una via di fuga, vola in Thailandia per alcune settimane: le settimane diventano anni, nel corso dei quali Chantal arriva a combattere sui ring pi¨ importanti del Paese e non solo, e a conquistare quattro titoli mondiali. I demoni del suo passato, per˛, non erano spariti: Chantal era soltanto riuscita a nasconderli. Oggi, a un anno dal suo ritiro, ha deciso di tornare in Thailandia per riconquistare la cintura di campionessa del mondo: ma stavolta, per vincere davvero, dovrÓ affrontare i suoi fantasmi.

