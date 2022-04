Trama del film Californie

Girato in 5 anni, racconta la storia di Jamila, una ragazza marocchina che vive in una città portuale dell’Italia del sud. A 9 anni Jamila ha sogni, modelli di riferimento e curiosità per la vita, ma le difficoltà e il senso di emarginazione che prova quando è con i suoi coetanei la induriscono e la rendono sempre più diffidente. Comincia allora a idealizzare il suo Paese di origine, dove dichiara di voler tornare, e lascia la scuola per andare a lavorare a tempo pieno nel negozio "Californie" per poter diventare un giorno una brava parrucchiera.

