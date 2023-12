Trama del film Buon natale da candy cane lane

Chris è in missione per vincere il concorso annuale del suo quartiere per la casa con la miglior decorazione natalizia. Dopo aver inavvertitamente stretto un accordo con un’elfa birichina di nome Pepper per avere più chance di vittoria, quest’ultima lancia un incantesimo che porta in vita i 12 giorni di Natale, creando scompiglio in tutta la città. Con il rischio di rovinare le feste a tutta la famiglia, Chris, la moglie Carol e i loro tre figli devono imbarcarsi in una corsa contro il tempo per riuscire a spezzare l’incantesimo di Pepper, combattere subdoli personaggi magici e salvare il Natale per tutti.

