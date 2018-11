Trama del film Black tide

Il caso sulla misteriosa scomparsa dell'adolescente Danny Arnault viene affidato al detective Francois Visconti (Vincent Cassel), un poliziotto di recente abbandonato dalla moglie, deluso dalla vita, stanco del mondo e con problemi di alcolismo. Mentre è impegnato nelle ricerche, non presta attenzione al figlio Denis, con cui l'uomo non ha un bel rapporto, anche per via del suo apparente coinvolgimento nel traffico di droga. Ad aiutare Visconti nelle indagini arriva Yann Bellaile (Romain Duris), insegnante di Danny, desideroso di scoprire che fine ha fatto il suo allievo.

Sei un blogger? Copia la scheda del film