Trama del film Black christmas

Remake dell'omonimo film del 1974 racconta la storia di un gruppo di studentesse dell'Hawthorne College, appartenenti alla confraternita delle MKE. Mentre gli studenti stanno tenendo un party per festeggiare l'ultimo giorno del semestre e le prossime vacanze di Natale, Helena viene uccisa sulla via del ritorno. Non vedendola nei giorni seguenti, le sue amiche si interrogano su che fine abbia fatta e preoccupate avvertono le forze dell'ordine della scomparsa della ragazza. Nel frattempo le sorelle della MKE subiscono diverse aggressioni da parte di una sinistra figura mascherata e con tanto di mantello, che sembra intenzionato a ucciderle. Senza lasciarsi intimorire, le ragazze in gruppo provano a combattere l'aggressore. Scopriranno che il college, che fino al 1969 era una scuola per solo uomini, nasconde qualcosa di oscuro: qualcuno infatti Ŕ intenzionato a sacrificare le consorelle per mantenere l'ordine nel college e soprattutto quello di una sanguinosa setta...

