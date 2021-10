Trama del film Bingo hell

Dopo che l'attivista di quartiere over-sessanta Lupita scopre che l'amata sala bingo della zona Ŕ stata rilevata da un misterioso uomo d'affari di nome Mr. Big, raduna i suoi attempati amici per affrontare l'enigmatico imprenditore. Ma quando i vicini di vecchia data iniziano morire in circostanze raccapriccianti, Lupita si rende conto improvvisamente che la gentrificazione Ŕ l'ultimo dei suoi problemi. Qualcosa di terrificante ha messo radici nel tranquillo barrio di Oak Springs, e a ogni nuovo grido di "Bingo!" un'altra vittima cade preda della sua presenza diabolica. Mentre i premi in denaro crescono e il conteggio dei cadaveri aumenta costantemente, Lupita deve affrontare la spaventosa consapevolezza che mai come in questo gioco Ŕ il vincitore a prendere tutto.

Sei un blogger? Copia la scheda del film