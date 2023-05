Trama del film Billy

Il film racconta la storia di Billy (Matteo Oscar Giuggioli), che a diciannove è un ex bambino prodigio; infatti, a soli nove anni aveva creato e condotto un podcast musicale di successo. Oggi vive con la madre, Regina (Carla Signoris), una donna molto eccentrica e non sa assolutamente cosa fare della sua vita: è segretamente innamorato di una ragazza, una sua vicina di casa, ma frequenta solo bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni. Quando incontra il suo idolo d'infanzia, il rocker scomparso da anni Zippo (Alessandro Gassmann), la sua vita, però, cambia totalmente. Le assonanze tra loro li porteranno alla ricerca di un modo nuovo di affrontare la vita. Peccato, però, che non sempre ciò che abbiamo a lungo desiderato, va alla fine come vorremmo...

