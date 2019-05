Trama del film Bangla

Phaim, un giovane musulmano di origine bengalese nato in Italia 22 anni fa, vive con la sua famiglia nel quartiere multietnico di Torpignattara a Roma, lavora come amministratore del museo e suona in una band. Ad un concerto, incontra l'Asia, il suo esatto opposto: puro istinto e nessuna regola. L'attrazione tra di loro Ŕ immediata, e Phaim dovrÓ capire come conciliare il suo amore per la giovane donna con le regole pi¨ inviolabili dell'Islam: niente sesso prima del matrimonio.

