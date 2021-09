Trama del film Bac nord

2012. I quartieri settentrionali di Marsiglia detengono un triste record: sono l'area con il pi¨ alto tasso di criminalitÓ in Francia. Vista la situazione, la squadra anticrimine della zona cerca costantemente di fare del proprio meglio. Correndo tutti i giorni alti rischi, i poliziotti spesso finiscono per superare il limite. ArriverÓ per˛ il giorno in cui il sistema giudiziario chiederÓ loro il conto.

