Trama del film A-x-l: un'amicizia extraordinaria

Miles (Alex Neustaedter) è un motociclista adolescente che durante una delle sue corse in rally s'imbatte in un cane robot di nome AXL. Nonostante sia dotato di un'intelligenza artificiale e abbia le sembianze più di una macchina da guerra che di un animale, il cane robotizzato dimostra di avere un cuore e un comportamento molto simile a quelli dei suoi simili in carne e ossa. Il forte legame che si instaurerà tra Miles e AXL verrà minato, però, dagli scienziati che hanno progettato la creatura e che faranno di tutto per riaverla indietro. Miles, aiutato dall'amica Sara (Becky G), di cui è innamorato, sarà pronto a correre ogni rischio pur di proteggere il suo nuovo amico a quattro zampe.

