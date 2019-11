Trama del film A tor bella monaca non piove mai

Il film racconta la vita di due fratelli, Mauro e Romolo, e della loro famiglia in uno dei quartieri di Roma, Tor Bella Monaca. Quello che per molti č la normalitŕ, in una realtŕ complessa come quella vissuta dalla famiglia Borri diventa un’utopia: riuscire a pagare l’affitto, avere una casa propria, trovare un lavoro ‘vero’, costruirsi un futuro sembrano obiettivi irraggiungibili, almeno per chi vuole vivere onestamente. Per questo la tentazione di trovare il guadagno facile č davvero forte anche se improvvisarsi cattivi non č semplice e per chi sbaglia una volta č davvero difficile riabilitarsi e ottenere una seconda opportunitŕ.

Sei un blogger? Copia la scheda del film