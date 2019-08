Trama del film Atlantis (2019)

In un prossimo futuro, nell'Ucraina orientale devastata dalla guerra, l'ex soldato Serhil lavora in una fonderia locale. Affetto da stress post traumatico, lotta per adattarsi alla realtÓ di una vita in pezzi e di una terra in rovina. Quando la fonderia chiude i battenti e perde il lavoro, Serhil trova la sua ancora di salvezza in un'associazione di volontari che si occupa di riesumazione di cadaveri di guerra. Lavorando al fianco di Katya, capirÓ che un futuro migliore Ŕ possibile.

