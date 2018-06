Trama del film A quiet passion

La storia della celebre poetessa statunitense Emily Dickinson dagli anni della trasgressiva giovinezza alla vita adulta di auto reclusione. La poetica silenziosamente ribelle di Terence Davies trova, in questo poliedrico e controverso personaggio, un ottimo spunto per mettere a frutto il suo passato di fine conoscitore dellĺanimo femminile, dando vita ad alcune sequenze che rasentano il sublime. Il risultato Ŕ un preciso ritratto dellĺartista americana, privata del mito e definita unicamente come essere umano.

