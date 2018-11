Trama del film A private war

A Private War, biopic sulla coraggiosa reporter di guerra Marie Colvin (Rosamund Pike), che lavorò per il settimanale britannico The SundayTimes dal 1985 al 2012. Il filmracconta il suo intrepido impegno presso i luoghi distrutti dalla guerra, Iraq, Afghanistan e Libia, fino a quando all'età di 56 anni, inviata ad Homs per seguire la guerra in Siria, venne tragicamente uccisa insieme al fotografo francese Rémi Ochlik durante un'offensiva dell'esercito locale.

