Trama del film Antigone

Il film è ispirato all'omonima tragedia greca di Sofocle e racconta la storia di una giovane, Antigone (Nahéma Ricci), che dopo l'uccisione dei suoi genitori si trasferisce a Montreal, in un piccolo quartiere operaio, insieme al resto della famiglia: la sorella Ismene (Nour Belkhiria), i fratelli Étéocle (Hakim Brahimi) e Polinice (Rawad El-Zein) e la nonna Menoeceus (Rachida Oussaada). Ottima studentessa, la ragazza conduce una vita modesta e funge da nodo di unione tra tutti i suoi familiari. Quando suo fratello Étéocle viene ingiustamente ucciso dalle forze dell'ordine e Polinice arrestato, la disperazione si abbatte sulla famiglia di Antigone. Rimaste sole, le tre donne rischiano di essere espulse dal Paese. La giovane prova a confrontarsi con le autorità per far scarcerare il fratello, ma trova di fronte a sé soltanto un muro. Spinta dal senso del dovere, dal ricordo dei genitori defunti e dall'amore per Polinice, Antigone decide di farsi giustizia da sola e andare contro la legge giudiziaria. Prova quindi ad aiutare il fratello a evadere di prigione...

