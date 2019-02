Trama del film Animas

Alex, una ragazza dotata di forte personalitÓ e grande tenacia, Ŕ molto amica di Abraham, un giovane timido e insicuro con problemi di relazione con i suoi genitori. Il giorno in cui Daniel, il padre di Abraham, muore in uno strano incidente dalle cause non chiare, Alex si ritrova coinvolta in un qualcosa di allucinato e allucinante che, in un'atmosfera infernale, rende labile il confine tra realtÓ e incubo, mettendo in discussione i fondamenti della sua stessa esistenza.

