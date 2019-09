Trama del film Angry birds 2 - nemici amici per sempre

Una nuova minaccia mette in pericolo sia l'isola dei pennuti arrabbiati che quella dei maiali, loro nemici giurati. Dovranno unire le loro forze per sconfiggere Zeta, un misterioso uccello viola proveniente da un'isola ghiacciata, che insieme al suo esercito ha intenzione di distruggere le isole, portando un eterno inverno con la tecnologia criocinetica. Per evitare un destino congelato Birds e Pigs stringono un'alleanza: Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila si uniranno alla squadra dei maialini formata da Leonard, il suo assistente Courtney e il tecnologico Garry. La supersquadra cercherÓ di salvare le penne - in tutti sensi - grazie anche all'aiuto della sveglia Silver, sorella di Chuck.

